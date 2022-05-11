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1 ay sonra askere gidecekti! Feci kazada can verdi

İstanbul Pendik TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde park halindeki kamyonete arkadan çarpan Körfezli genç hayatını kaybetti.

1 ay sonra askere gidecekti! Feci kazada can verdi

11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:14

 Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul Pendik Kurtköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Uğur Karakoç, 34 EZ 2079 plakalı kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti. Aynı istikamette giden 41 AIE 120 plakalı, Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti. Gülmez’in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KÖRFEZ'DE KURYE OLARAK ÇALIŞIYORDU
Gülmez'in Körfez Mimarsinan Mahallesi'nde ikamet ettiği ve aynı mahallede bulunan çiğ köfte dükkanında kurye olarak çalıştığı öğrenildi. Gülmez'in 1 ay sonra askere gideceği ve arkadaşlarıyla buluşmak üzere İstanbul'a gittiği öğrenildi. Gülmez'in cenazesi memleketi Erzurum'da toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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