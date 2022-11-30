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1 kilo 244 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'de 1 kilo 244 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

1 kilo 244 gram esrar ele geçirildi

30 Kasım 2022 Çarşamba 12:41

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince, Kartepe ilçesinde uyuşturucu madde ticari yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi.
Aramalarda 1 kilo 244 gram esrar, 29 hap şeklinde sentetik ecza, hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek, kama, el telsizi ile kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



AA
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