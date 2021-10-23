1 Şahıs Uyuşturucu Maddelerden Gözaltına Alındı

Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

23.10.2021 tarihinde İlimiz TEM otoyolu üzerinde durdurulan balık yüklü minibüste Narkotik Dedektör Köpeği Talisca ile yapılan aramada, taban kısma zulalanmış vaziyette 50 paket halinde 53 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlanmıştır.