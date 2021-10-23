1 Şahıs Uyuşturucu Maddelerden Gözaltına Alındı

23.10.2021 tarihinde İlimiz TEM otoyolu üzerinde durdurulan balık yüklü minibüste Narkotik Dedektör Köpeği Talisca ile yapılan aramada, taban kısma zulalanmış vaziyette 50 paket halinde 53 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlanmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ