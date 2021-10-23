banner350
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

1 Şahıs Uyuşturucu Maddelerden Gözaltına Alındı

50 paket halinde 53 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlanmıştır.

1 Şahıs Uyuşturucu Maddelerden Gözaltına Alındı

24 Ekim 2021 Pazar 21:15

 Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 

23.10.2021 tarihinde İlimiz TEM otoyolu üzerinde durdurulan balık yüklü minibüste Narkotik Dedektör Köpeği Talisca ile yapılan aramada, taban kısma zulalanmış vaziyette 50 paket halinde 53 kilogram skunk maddesi ele geçirilmiş olup konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlanmıştır. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 






 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3 şüpheli...
Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı Sahte Altın Dolandırıcıları Tutuklandı
Kasten Adam Yaralamada Şüpheli Tutuklandı Kasten Adam Yaralamada Şüpheli Tutuklandı
Şüpheli Şahıs Tutuklandı Şüpheli Şahıs Tutuklandı
Otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye para cezası Otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye...
Otomobille uygulamadan kaçarken sürüklediği polisi yaralayan sürücü yakalandı Otomobille uygulamadan kaçarken sürüklediği polisi...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli merkezli PKK/YPG/YPJ operasyonunda 3...
Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü PKK/YPG/YPJ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü...

Haberi Oku