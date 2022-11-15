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1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kocaeli'de minibüste yapılan aramada 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu.

1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

15 Kasım 2022 Salı 13:49

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Çayırova ilçesinde bir minibüs durduruldu.
Minibüsteki aramalarda, 1 ton 899 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.



AA
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