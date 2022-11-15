1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiKocaeli'de minibüste yapılan aramada 1 ton 899 kilogram kaçak nargile tütünü bulundu. 15 Kasım 2022 Salı 13:49 İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Çayırova ilçesinde bir minibüs durduruldu. Minibüsteki aramalarda, 1 ton 899 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. AA Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş