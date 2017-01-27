10 kişi tutuklandı!



FETÖ’YE 3 TUTUKLAMA



Öte yandan yine ilimizde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında aralarında 5 asker, 2 öğretmen ve 1 imamın bulunduğu 8 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 2'si öğretmen ve 1 imam tutuklanırken, 5 asker ise serbest bırakıldı. AA

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlediği operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 8 DEAŞ üyesinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonlar sonucunda DEAŞ'e üye oldukları iddia edilen Çeçen uyruklu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edilen 8 kişiden 7'si tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.