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107 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı: "Benden hesabını soracaklar"

Hakkari'den İstanbul'a 107 kilo uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada Kocaeli'de yakalanan baba ile oğullarının da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Olay sebebiyle pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık İ.K., "İkinci tırdaki uyuşturucu ile ilgili polise bilgi vererek teslimini sağladım. Canımı riske atarak malı polise teslim ettim. Malı polislere teslim etmem ve ikrar etmem sebebiyle benden hesabını soracaklar. Elimden geleni yaptım, malın sahibinin ismini bile söyledim. Devletime gereken görevimi yaptım" dedi.

107 kilo uyuşturucuyla yakalanmıştı:

10 Ekim 2023 Salı 15:54

Olay, 13 Ekim 2021'de Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi dedektifleri, tırlar ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler tarafından tespit edilen 2 tır, fiziki ve teknik takibe alındı. Şüpheli iki tırın il sınırına girdiğini belirleyen polis ekipleri operasyona başladı. Kartepe geçişinde durdurulan tırların dorse iskeletini oluşturan çelik profiller içerisine uyuşturucu gizlendiği belirlendi. Narkotik köpeğinin yoğunlaştığı demir profilleri kesen polis ekipleri, 447 paket halinde 107 kilo eroin ele geçirdi. Olaya ilişkin İ.K. ile oğulları M.F.K., A.K. (19) ve akrabaları M.M.K. tutuklandı.

 

"Devletime gereken görevimi yaptım"

Haklarında 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan dava açılan sanıklar İ.K., M.F.K. A.K. ve M.M.K.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda sanık avukatları, tutuklu sanıklar İ.K. ile oğlu M.F.K., tutuksuz sanık A.K. hazır bulundu. Tahliye edilen M.M.K. ise duruşmaya katılmadı. Söz hakkı verilen İ.K., "Tutuklandığımdan beri her şeyi net şekilde ifade ettim. Suçu işlediğimi açıkça söylüyorum. Oğlumun kullandığı araçta uyuşturucu olduğundan haberi yoktu, polisin de haberi yoktu. Uyuşturucu sahibi bizi takip ediyordu. İstesem yakaladığımda polise ikinci tırla ilgili bilgi vermez ve uyuşturucuyu mal sahibine teslim edebilirdim ancak yapmadım. İkinci tırdaki uyuşturucu ile ilgili polise bilgi vererek teslimini sağladım. Canımı riske atarak malı polise teslim ettim. Malı polislere teslim etmem ve ikrar etmem sebebiyle benden hesabını soracaklar. Pişmanım, ailem çok zor durumda, deprem oldu, evlerimiz yıkıldı. Elimden geleni yaptım, malın sahibinin ismini bile söyledim. Devletime gereken görevimi yaptım" diye konuştu.

M.F.K. ise olayda dahili ve bilgisi olmadığını söyleyerek, tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



İHA
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