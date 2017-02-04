Gözaltına alınan 14 zanlıdan 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilen 13 emniyet mensubu ile bir eski memurun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 13 eski emniyet mensubundan 10'u ile eski memur tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

KOCAELİ (AA)