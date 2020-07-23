12.800 TL sahte para! Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, halkın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca parada sahtecilik suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Gebze Mollafenari Mahallesi bölgesinde 12.800 TL sahte para ele geçirildi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 16:02