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12.800 TL sahte para!

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, halkın huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca parada sahtecilik suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Gebze Mollafenari Mahallesi bölgesinde 12.800 TL sahte para ele geçirildi.

12.800 TL sahte para!

23 Temmuz 2020 Perşembe 16:02

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Gebze Mollafenari Mahallesi bölgesinde sahte Türk parası ile kurban alımları yapılabileceği yönünde alınan bilgiler doğrultusunda, Mollafenari J.Krk. önünde tespit edilen M.K. ve B.K. isimli şahısların yanlarında bulunan poşet içerisinde, aynı seri numaralı (256) adet sahte (50) Türk Liralık banknotlar (12.800 TL) ele geçirildi. Konu ile ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adı geçen şahıslar gözaltına alındı ve ele geçirilen sahte paralar muhafaza altına alınarak adli tahkikata başlandı.
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