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13 Yaşındaki Çocuğun Serinlemek İçin Girdiği Denizden Cansız Bedeni Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun 8 saat sonra cansız bedeni bulundu.

13 Yaşındaki Çocuğun Serinlemek İçin Girdiği Denizden Cansız Bedeni Çıktı

15 Temmuz 2023 Cumartesi 10:12

Olay, Darıca Millet Bahçesi Plajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşlarında 3 çocuk saat 14.00 sıralarında serinlemek için Darıca Millet Bahçesi Plajı'na girdi. Saat 19.30 sıralarında bir çocuktan haber alınamaması üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik, cankurtaran ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmanın ardından denize girdikten 8 saat sonra 13 yaşındaki Özgür Mert Demirkıran’ın cansız bedeni bulundu. Demirkıran’ın cansız bedeni karaya çıkarılırken yakınlarının feryatları yürekleri burktu. Denize girerek Demirkıran’ın naaşına sarılmak isteyen yakınları zor teselli edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA
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