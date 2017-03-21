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157 paket halinde 115 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri şüphe üzerine durdurdukları bir TIR’da yaptıkları aramalarda toplam 115 kilogram eroin ele geçirdi. Polisler, yakaladıkları eroini tatlı yiyerek kutladı

157 paket halinde 115 kilogram eroin ele geçirildi

21 Mart 2017 Salı 12:14


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NARKOTİM ekipleri tarafından TEM otoyolunun İzmit geçişinde yapılan uygulamada şüphelenilen yabancı plakalı bir TIR durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir şey bulunamazken NARKOTİM köpeği “Millov” TIR’dan konu alınca araç detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına götürüldü.

 

157 paket ele geçirildi

Burada yapılan aramalarda TIR’ın farklı bölümlerine gizlenmiş, 157 paket halinde 115 kilogram eroin ele geçirildi. Eroinin İran’dan alınarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürülmek istenildiği iddia edildi. Yapılan kontrollerde TIR sürücüsü M.S.I. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

Tatlı yiyerek kutladılar

Şüpheli M.S.I.’nın üzerinden E.K. adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Ayrıca TIR sürücüsü M.S.I.’nın göçmen kaçakçılığı ve çeşitli kaçakçılık suçlarından aranması olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.S.I.’nin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken NARKOTİM ekipleri, yapılan başarılı operasyonu birlikte tatlı yiyerek kutladı. Nuri AKÇAHARMAN

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Kaynak Kocaeli Gazetesi

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