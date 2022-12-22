17 yıl önce 2 kişiyi öldürmekle suçlanan sanığa 2 kez müebbet hapis

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık N.E, maktul Hasan Hallaç'ın ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık N.E, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "İnsanın yakın dostuna kurşun sıkması mümkün değildir." dedi.

Olayın şahidiyken faili durumuna düştüğünü öne süren sanık, "Allah'a yemin olsun 17 senedir manen hapis yatıyorum. Cinayeti gerçekleştiren ben değil, Tuncer'di. Benim ve ailemin hayatı tehdit altında olduğu için şahit olduğum olayı anlatamadım. Tahliyemi istiyorum." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığı 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- Olayın geçmişi

Faili meçhul cinayet dosyalarını yeniden ele alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Aralık 2005'te Sepetçiler köyü Taşocakları mevkisinde ormanlık alanda tabancayla vurularak öldürülen Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın katil zanlılarının yakalanması için çalışma yaptı.

Jandarma sorumluluk bölgesinde kalan cinayet mahalli ve delilleri yeniden gözden geçiren ekip, maktuller ile iş ilişkileri bulunan N.E. ve 2020 yılında sağlık sorunları nedeniyle öldüğü anlaşılan T.O'nun cinayeti gerçekleştirmiş olabileceklerine dair bilgilere ulaştı.

Polis, Uşak ve Düzce'de 6 Ocak'ta gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, N.E'nin yanı sıra olaya dahil oldukları düşünülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ üyeliği iddiasıyla daha önce 12 ay cezaevinde kaldığı belirlenen ve işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen N.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

AA