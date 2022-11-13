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18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 18 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

18 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

13 Kasım 2022 Pazar 11:05

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 18 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.


AA
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