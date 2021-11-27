19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü bir bağ evinde yakalanandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında kasten öldürme, resme belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranma kaydı bulunan ve kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasıyla aranan M.K'nin saklandığı adresi belirledi.

Kartepe ilçesindeki bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı