2 çocuk annesi olduğu öğrenilen okul müdürü Özlem Ayna'nın cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Ayna'nın cenazesi Körfez Kent Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özlem Ayna'nın ölüm haberini duyan meslektaşları ve sevenleri sosyal medya hesaplarından "Güzel yürekli Özlem öğretmenimiz iyi ki tanıdım sizi, mekanınız cennet olsun" paylaşımında bulundu.
2 çocuk annesi anaokulu müdürüne son veda
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden anaokulu müdürü Özlem Ayna son yolculuğuna uğurlandı.
2 çocuk annesi olduğu öğrenilen okul müdürü Özlem Ayna'nın cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Ayna'nın cenazesi Körfez Kent Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özlem Ayna'nın ölüm haberini duyan meslektaşları ve sevenleri sosyal medya hesaplarından "Güzel yürekli Özlem öğretmenimiz iyi ki tanıdım sizi, mekanınız cennet olsun" paylaşımında bulundu.