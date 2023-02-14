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20 kilo uyuşturucuyu tırın yatak kısmına gizlemiş

- TEM’de durdurulan tırda uyuşturucu çıktı, 1 kişi gözaltına alındı

20 kilo uyuşturucuyu tırın yatak kısmına gizlemiş

14 Şubat 2023 Salı 18:00

 Kocaeli'de polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu’nda durdurulan bir tırın şoför yatak kısmında 20 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.   
  Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir tır ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığına dair istihbarat aldı. Bilgiyi değerlendirerek TEM Otoyolu üzerinde tırı durduran ekipler, narkotik köpek yardımıyla araçta arama yaptı. Yapılan aramada, tırın şoför yatağı kısmına gizlenmiş vaziyette 27 paket halinde 20 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili S.Ç. isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. 
 


İHA
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Anahtar Kelimeler
UyuşturucuKocaeliGebze
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