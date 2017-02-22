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2017'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! İşte bilanço...

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü 2017 içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 30 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 36 şüpheli yakalandı. 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2017'de zehir tacirlerine göz açtırılmadı! İşte bilanço...

22 Şubat 2017 Çarşamba 23:00


Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2017 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 36 şahıs yakalandı. 36 şahıstan 15’i çıkarıldıkları adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

2017’DE 30 OPERASYON

Gölcük’te 2017 yılı içerisinde toplam 30 operasyonda; 115 kg Esrar Maddesi, 36 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi,  38 kök Hint Keneviri, 0,45 gr Eroin Maddesi, 2 gr Kokain Maddesi ile 2 adet Ecstasy Hap ele geçirildi.

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2017de Zehir Tacirlerine Göz Açtırılmadı! İşte Bilanço...
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