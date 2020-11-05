Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 04.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 2016 iş yeri denetlenmiş olup 24152 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

BASIN DUYURUSU

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 04.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 2016 iş yeri denetlenmiş olup 24152 şahıs sorgulanmıştır.

Yapılan denetimlerde;

Karantina ihlali yapan 15 şahsa,

Maske takma kuralına uymadığı için 166 şahsa,

Ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye,

Sosyal mesafe kuralına uymayan 23 şahsa ve 1 iş yerine olmak üzere toplam 206 adet

idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs

yakalanmıştır. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.