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236 Kişiye Para Cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 236 kişiye para cezası uygulandı.

236 Kişiye Para Cezası

28 Ekim 2020 Çarşamba 09:50

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1628 iş yeri denetlendi, 24 bin 665 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 20, maske takma kuralına uymayan 190, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile 18 işletmeciye para cezası verildi. 

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı. 



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