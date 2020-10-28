Denetimlerde karantina ihlali yapan 20, maske takma kuralına uymayan 190, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile 18 işletmeciye para cezası verildi.
Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 236 kişiye para cezası uygulandı.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 20, maske takma kuralına uymayan 190, sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi ile 18 işletmeciye para cezası verildi.
Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 61 şüpheli yakalandı.