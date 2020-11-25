Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 24.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1499 iş yeri denetlenmiş olup 20119 şahıs sorgulanmıştır.

Yapılan denetimlerde;

✅Karantina ihlali yapan 23 şahsa,

✅Maske takma kuralına uyulmadığı için 166 şahsa

✅Sosyal mesafe kuralına uymayan 12 şahıs ve 9 işyeri

✅Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 25 şahsa,

✅Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 şahsa,

✅İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 2 işyerine,

✅Ayakta yolcu kapasitesi kuralına uymayan sürücü sayısı 1,

✅İçeri müşteri alan işyeri sayısı 2 olmak üzere, toplam 248 adet İdari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs yakalanmıştır.

Ayrıca, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;

✅ Yolcu taşımacılığı yapan, Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 969 araç ve sürücüsü,

✅ Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 135 araç ve sürücüsü olmak üzere, toplam 1104 araç kontrol edilmiştir.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.