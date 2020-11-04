263 Adet İdari Para Cezası

BASIN DUYURUSU
Yapılan denetimlerde;
- Karantina ihlali yapan 26 şahsa,
- Maske takma kuralına uymadığı için 219 şahsa ve 6 iş yerine,
- Ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye,
- Sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa ve 1 iş yerine olmak üzere toplam 263 adet
idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs
yakalanmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili
denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ