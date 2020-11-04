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263 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 03.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1506 iş yeri denetlenmiş olup 24951 şahıs sorgulanmıştır.

263 Adet İdari Para Cezası

04 Kasım 2020 Çarşamba 10:23

 BASIN DUYURUSU

Yapılan denetimlerde;
  •  Karantina ihlali yapan 26 şahsa,
  •  Maske takma kuralına uymadığı için 219 şahsa ve 6 iş yerine,
  • Ayakta yolcu kısıtlaması kuralına uymayan 1 sürücüye,
  •  Sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa ve 1 iş yerine olmak üzere toplam 263 adet
idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs
yakalanmıştır.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili
denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ


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