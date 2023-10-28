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3 günlük bebeğini ölüme terk eden anne: "Ailemden korktum"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğum yaptıktan 3 gün sonra bebeğini su kanalına bırakan anne serbest bırakıldı. Bebeğinin evlilik dışı dünyaya geldiğini söyleyen anne, ifadesinde ailesinin durumu bilmediğini, öldürülmekten korktuğu için bebeğini bıraktığını belirtti.

3 günlük bebeğini ölüme terk eden anne:

28 Ekim 2023 Cumartesi 11:39

Edinilen bilgiye göre, dün Malta Mahallesi 32. Ada'daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 3 günlük bir kız bebeği bulundu. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Olaya ilişkin bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, bebeği bıraktığı tespit edilen M.G. isimli kadını gözaltına aldı. Emniyette bebeğin annesi olduğu öğrenilen M.G., ifadesinde doğum yapmak üzere 24 Ekim'de Kocaeli Şehir Hastanesi'ne yatışının yapıldığını ve 3 gün sonra taburcu olduğunu söyledi. Bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiğini dile getiren M.G., ailesinin durumu bilmediğini, öğrenirlerse kendisini öldürmelerinden korktuğu için bebeğini doğum yaptıktan sonra bıraktığını ifade etti. M.G., ayrıca çocuğun babasının da hamilikten haberi olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





İHA
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