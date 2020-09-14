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3 hırsızlık zanlısı yakalandı

Çayırova'da ilçesinde bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

3 hırsızlık zanlısı yakalandı

14 Eylül 2020 Pazartesi 09:38

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Türk Telekom'a ait bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.Çalışmalar sonucu hırsızlıkları gerçekleştirdikleri tespit edilen T.H, A.C. ve M.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Şüphelilerin yakalandıkları araçta yapılan aramada "Türk Telekom" ibareli 3 yelek ve tanıtım kartıyla 3 duba ve 178 metre fiber kablo ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Şüphelilerden B.Y'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



AA
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