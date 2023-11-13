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3 katlı binada çıkan yangın panik oluşturdu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Binada ikamet eden vatandaşlar panikle dışarıya çıkarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3 katlı binada çıkan yangın panik oluşturdu

13 Kasım 2023 Pazartesi 10:49

Yangın, Esentepe Mahallesi Akbaş Sokak’taki 3 katlı binanın 3’üncü katında çıktı. Yükselen dumanları fark eden bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskopik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle dairede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının, sobadan çıkan kıvılcımın sebebiyle meydana geldiği iddia edildi. Olayla, ilgili inceleme başlatıldı.





İHA
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