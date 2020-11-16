358 Adet İdari Para Cezası

Yapılan denetimlerde;
- Karantina ihlali yapan 27 şahsa
- Maske takma kuralına uyulmadığı için 253 şahsa ve 1 iş yerine,
- Sosyal mesafe kuralına uymayan 9 şahıs ve 4 iş yerine,
- Koronavirüs tedbirlerine uymayan 3 iş yerine,
- Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 61 şahsa olmak üzere toplam 358
adet idari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 40 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
- Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1240 araç ve sürücüsü,
- Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 108 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1348 araç kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ