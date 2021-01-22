376 Adet İdari Para Cezası

İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yerine olmak üzere toplam 376 adet idari

para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 144 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;