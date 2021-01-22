376 Adet İdari Para Cezası

22 Ocak 2021
Yapılan denetimlerde;
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Sosyal mesafe kuralına uymayan 40 şahsa,
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Koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yerine,
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Karantina tedbirine uymayan 4 şahsa,
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Maske takma kuralına uyulmadığı için 155 şahsa ve 1 iş yerine,
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Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 47 şahsa,
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Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 127 şahsa,
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İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yerine olmak üzere toplam 376 adet idari
para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 144 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde;
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Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1259 araç
ve sürücüsü,
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Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 191 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1450
araç kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ