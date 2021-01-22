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ASAYİŞ:
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376 Adet İdari Para Cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 21.01.2021 günü yapılan denetim ve kontrollerde, 1140 iş yeri denetlenmiş olup 15152 şahıs sorgulanmıştır.

376 Adet İdari Para Cezası

22 Ocak 2021 Cuma 09:44

       

                            22 Ocak 2021 

 

 Yapılan denetimlerde; 

  • Sosyal mesafe kuralına uymayan 40 şahsa,  

  • Koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yerine, 

  • Karantina tedbirine uymayan 4 şahsa, 

  • Maske takma kuralına uyulmadığı için 155 şahsa ve 1 iş yerine, 

  • Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 47 şahsa,  

  • Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 127 şahsa, 

  • İzin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yerine olmak üzere toplam 376 adet idari  

para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 144 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde; 

  • Yolcu taşımacılığı yapan Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1259 araç  

ve sürücüsü, 

  • Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 191 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam 1450 

araç kontrol edilmiştir. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                     KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

 







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