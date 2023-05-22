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4 Günde 3 Ayrı Motosiklet Hırsızlığı Yapan Zanlılar Tutuklandı

İzmit ve Kartepe ilçelerinde 4 günde 3 ayrı motosiklet hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

4 Günde 3 Ayrı Motosiklet Hırsızlığı Yapan Zanlılar Tutuklandı

22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:49

 
  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ve Kartepe ilçelerinde 11-15 Mayıs tarihleri arasında 3 ayrı motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından konuyla ilgili detaylı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgisi olduğu tespit edilen E.U.Ş., S.A. ve S.G. isimli 3 şahıs dün yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Adli makamlarca S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.U.Ş. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
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