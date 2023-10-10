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4 katlı binada yangın: 4 yavru kedi telef oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Dumanların arasından çıkartılan 4 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin dakikalarca müdahalesine rağmen telef oldu.

4 katlı binada yangın: 4 yavru kedi telef oldu

10 Ekim 2023 Salı 16:04

Yangın, Veliahmet Mahallesi Hacı Kasım Sokak'taki 4 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2'nci katta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dairenin camları patladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

 

4 yavru kedi telef oldu

Binanın çatı katındaki 4 yavru kedi itfaiye ekiplerince dumanların arasından çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüsüne rağmen yavru kediler telef oldu. Öte yandan, yangın sebebiyle 3'üncü katta da maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.







İHA
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