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ASAYİŞ:
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478 adet İdari para cezası

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 17.11.2020 günü yapılan denetim ve kontrollerde 1819 iş yeri denetlenmiş olup 22219 şahıs sorgulanmıştır.

478 adet İdari para cezası

18 Kasım 2020 Çarşamba 10:12

 Yapılan denetimlerde;
✅Karantina ihlali yapan 33 şahsa,
✅Maske takma kuralına uyulmadığı için 331 şahsa ve 12 işyerine,
✅Sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahıs ve 1 işyerine,
✅Corona virüs tedbirlerine uymayan 8 işyerine,
✅Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 78 şahsa ve 5 işyerine olmak üzere, toplam 478 adet İdari para cezası uygulanmış olup yapılan idari işlemler haricinde çeşitli suçlardan aranan 66 şahıs yakalanmıştır.
Ayrıca, Corona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan Trafik tedbirlerine istinaden
yapılan denetimlerde;
✅ Yolcu taşımacılığı yapan, Belediye/Halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere 1269 araç ve sürücüsü,
✅ Terminalde yolcu taşımacılığı yapan 131 araç ve sürücüsü olmak üzere, toplam 1400 araç kontrol edilmiştir.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, alınan tedbir kararlarının uygulanması ile ilgili denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
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