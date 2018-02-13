50 saniyelik hırsızlık serisini güvenlik kameraları bozdu

Kocaeli'de 3 günde 7 iş yerini soyan ve güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalleri tespit edilerek yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde 6-9 Şubat'ta iş yerlerinden yapılan hırsızlıklara ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerleri ve civardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, girdikleri iş yerlerini yaklaşık 50 saniyede soyan kişilerin, hırsızlıktan 17 suç kaydı bulunan Y.A. (35), 4 ayrı suçtan aranan, 24 suç kaydı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (32) ile 2 ayrı suçtan aranan, 7 suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. (26) olduğunu belirledi.

Söz konusu kişileri takibe alan polisin, şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurmak istemesi üzerine D-100 karayolunda kısa süreli kovalamaca yaşandı. Derince ilçesi liman ışıklar mevkisinde durdurulan otomobildeki şüpheliler gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 200 gram esrar, 26 şişe parfüm ve 32 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bu arada şüphelilerin, iş yerlerinden 7 televizyon, yazar kasalarda bulunan madeni 5 bin lira, 5 kilogram çay, 100 şişe parfüm, 8 telefon, 2 tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, uydu alıcısı, kuaför malzemeleri, küçük el aletleri ile plaka çaldığı tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.