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700 bin TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasa değeri 700 bin TL olan elektronik sigara ele geçirildi.

700 bin TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi

17 Ekim 2023 Salı 14:45

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Gebze'de bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 700 bin TL olan bin 205 elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



İHA
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