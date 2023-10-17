700 bin TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde piyasa değeri 700 bin TL olan elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde Gebze'de bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 700 bin TL olan bin 205 elektronik sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İHA