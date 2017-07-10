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ASAYİŞ:
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8 ayrı suçtan aranan hırsız cezaevinde yakalandı

8 ayrı suçtan aranan hırsız cezaevinde yakalandı

8 ayrı suçtan aranan hırsız cezaevinde yakalandı

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:48

 
Darıca’da hırsızlık için girmeye çalıştığı bir evde kendisini fark eden üst kat komşusunu tabancayla yaraladıktan sonra firar eden ve 8 ayrı suçtan aranan şüpheli, cezaevine bir yakınını ziyaret için gittiği esnada yakalanarak gözaltına alındı.

Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Kafkas Sokak adresinde bulunan bir binaya hısızlık için camdan girmeye çalışan S.K. (37) isimli şahıs, girmek istediği dairenin üst kat komşusu olan Adem K. (32) tarafından fark edildi. Paniğe kapılan S.K., yanında bulundurduğu tabancayla Adem K. isimli şahsa 2 el ateş etti. S.K.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri Adem K.’nin göğsüne isabet etti. Yaralanan Adem K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken S.K. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
 
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede bulunan MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde S.K.’nin olay yerinden kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi. Çalışmaların devamında ise S.K.’nin kimliği polis ekipleri tarafından tespit edildi. Her yerde polis ekipleri tarafından aranan S.K’nin bir yakınını ziyaret için Kandıra Yarı Açık Cezaevine gideceğinin öğrenilmesiyle polis ekipleri bölgede beklemeye başladı.
 
SAHTE EHLİYET ÇIKTI

Cezaevine gelen S.K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen S.K.’nin daha önce işlediği 8 ayrı suçtan aranmasının olduğu öğrenilirken işlediği çeşitli suçlardan da kaydının olduğu tespit edildi. Yapılan üst aramasında sahte ehliyet kullandığı tespit edilen S.K. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan Adem K.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

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8 Ayrı Suçtan Aranan Hırsız Cezaevinde Yakalandı
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