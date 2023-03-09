banner890
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

8 milyon TL’lik soygun yapan Altın Kızlar çetesi operasyonunda 36 tutuklama

Kocaeli merkezli 3 ilde, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yapan “Altın Kızlar” adlı hırsızlık çetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 36’sı tutuklandı.

8 milyon TL'lik soygun yapan Altın Kızlar çetesi operasyonunda 36 tutuklama

09 Mart 2023 Perşembe 22:53

  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Aralık 2022'den bu yana yürütülen çalışmalarda, “Altın Kızlar” adlı hırsızlık çetesinin 35 farklı hırsızlık olayına karışarak, ikametlerden 8 milyon TL’lik soygun yaptığı tespit edilmişti. 6 Mart günü Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Kayseri’de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 41 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı silah, 129 adet çeşitli ebatlarda fişek, 40 adet kartuşlu fişek, 18 adet kol saati, 17 çift altın küpe, 4 adet altın bilezik, 6 adet altın kolye, 5 adet altın yüzük, 21 bin 500 TL ve 300 avro para ele geçirilmişti. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan 41 zanlı, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 36'sı tutuklandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliKaçakçılık
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Aranan 2 Hükümlü Yakayı Ele Verdi Aranan 2 Hükümlü Yakayı Ele Verdi
8 Milyonluk Vurgununun Şüphelileri Adliyede (VİDEOLU HABER) 8 Milyonluk Vurgununun Şüphelileri Adliyede (VİDEOLU...
Evine Giren Hırsızı Öldürmüştü, Tahliyesi İstendi (VİDEOLU HABER) Evine Giren Hırsızı Öldürmüştü, Tahliyesi...
Binlerce hayatın kararmasını engellediler Binlerce hayatın kararmasını engellediler
18 Yıllık Cinayetin Sanığı: “Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?“ (VİDEOLU HABER) 18 Yıllık Cinayetin Sanığı: “Allah berat kandilinde...
"Fransa'ya gidebilmek için iftira attılar"
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Aranan 2 Hükümlü Yakayı Ele Verdi
Kocaeli'de "kasten yaralama" ve "cinsel istismar" suçlarından haklarında hapis cezası bulunan 2 hükümlü,...

Haberi Oku