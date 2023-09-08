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8 yaşındaki kuzenini istismar etmekten 10 yıl ceza aldı

Kocaeli’de 8 yaşındaki kuzenini istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

8 yaşındaki kuzenini istismar etmekten 10 yıl ceza aldı

08 Eylül 2023 Cuma 10:49

İddiaya göre, 8 yaşındaki R.K. olay tarihinde 17 yaşında olan kuzeni S.K. tarafından 2014-2015 yılları arasında cinsel istismara uğradı. Korkusundan kimseye bir şey anlatamayan R.K.’nin durumundan şüphelenen annesi, onu psikiyatri doktoruna götürdü. Yıllar sonra durumu öğrenen R.K.’nin annesi, kızıyla birlikte polis karakoluna giderek şikayette bulundu.

 

"Olaya şahit olmadım"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya mağdur R.K., tutuksuz sanık S.K. (27) ve aileleri katıldı. Olaya ilişkin dinlenen sanığın babaannesi, "Sanık ve mağrur benim torunum olur, olaya ilişkin bir şey görmedim ve duymadım. Oturduğumuz daire aile apartmanıdır. S.K. sadece bayramlarda evime gelirdi" dedi.

Tanık olarak dinlenen sanığın abisi S.K. ise "Kuzenim ve kardeşim hiç yalnız kalmadı. İstismar iddiaları hakkında duyumum ve görgüm olmadı. R.K. geçen seneye kadar bizime iletişim halindeydi. Bu olaylar bir sene önce gündeme gelince iletişimini kesti” şeklinde konuştu.

 

Sanık suçlamayı kabul etmedi

Suçlamayı kabul etmeyen sanık S.K., "Sadece bayramlarda babaannemlere giderim. 2014 yılından beri yoğun şekilde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

R.K. ise yaşanan en son olayın 2015 yılının kış ayları olduğunu söyledi. Mağdur R.K.’nin annesi, "Olayları öğrenince tepkimi gösterdim. Kızımı psikiyatriye götürünce olayları öğrendim" dedi.

 

10 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ışığında, 2014-2015 yıllarında yaşanan çocuğun cinsel istismar suçundan sanığa o dönemde yaşı da gözetilerek 10 yıl hapis cezası verdi. Polis ekiplerince S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İHA
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