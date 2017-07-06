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81 ilde büyük operasyon

Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun ikincisi 6 bin 826 polisin katılımıyla gerçekleştirildi

81 ilde büyük operasyon

06 Temmuz 2017 Perşembe 08:48

81 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 bin 826 polisin katılımıyla "Narko Sokak" operasyonunun ikincisi düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında narkotik madde satıcılarına yönelik yurt genelinde eş zamanlı "Narko Sokak 2" operasyonu başlatıldı.

Operasyon kapsamında hassas öneme sahip 578 uygulama noktasında, değişik birimlerden bin 821 ekipte yer alan 6 bin 826 personel görev yaptı.

Uygulamada ayrıca 85 dedektör köpek, 4 helikopter, 4 drone ve bir insansız hava aracından faydalanıldı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü ve ilgili daire başkanları, uygulamayı Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden anlık takip ederken, Gülcü, Ankara, Antalya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Samsun ve Van'da kurulan uygulama noktalarındaki personelle canlı bağlantı yaparak son duruma ilişkin bilgi aldı.

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