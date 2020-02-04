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ASAYİŞ:
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87 bin lira çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde marketteki çelik kasadan 87 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

87 bin lira çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

04 Şubat 2020 Salı 17:28

Markete giren maskeli zanlının güvenlik kamerasını devre dışı bırakması kameraya yansıdı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da bir marketin çelik kasasının spiral makinesiyle kesilerek 87 bin lira çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, İstanbul'da düzenledikleri operasyonda K.S'yi gözaltına aldı. Zanlının adresinde yapılan aramada hırsızlıkta kullanılan malzemeler ve marketteki kasadan çalındığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kamerasına maskeli zanlının markete girmesi ve kamerayı devre dışı bırakması yansıdı.

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TutuklamaHırsızlıkIlçe HaberleriDarica
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