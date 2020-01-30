banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yangında yaralanan yaşlı adam 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

30 Ocak 2020 Perşembe 09:25

 İzmit ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanan 68 yaşındaki kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

Alınan bilgiye göre, 20 Ocak'ta Şirintepe Mahallesi Şirin Sokak'taki 3 katlı binada çıkan yangında yaralanan Halit Tanık (68), Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tanık'ın cenazesinin, defin işlemleri için Afyonkarahisar'a gönderildiği öğrenildi. 

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 Ocak'ta 3 katlı binada çıkan yangında 2 kişi yaralanmıştı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Anadolu otoyolunda kaza: 4 yaralı Anadolu otoyolunda kaza: 4 yaralı
Firari yakalandı Firari yakalandı
Tanker ile otomobil çarpıştı Tanker ile otomobil çarpıştı
Trafik kazasında 2 polis yaralandı Trafik kazasında 2 polis yaralandı
Çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı Çekici devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı Dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Anadolu otoyolunda kaza: 4 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 4 kişi...

Haberi Oku