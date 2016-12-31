ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

94 derneğin faaliyetleri durduruldu!

İçişleri Bakanlığı, 20 ilde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetlerinin durdurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "OHAL Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla 20 ilimizde milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ bağlantılı 42, PKK/KCK bağlantılı 26, DHKP-C bağlantılı 3, diğer aşırı sol örgütlerle bağlantılı 19 ve DEAŞ bağlantılı 4 olmak üzere 94 derneğin faaliyetleri valiliklerimizce durdurulmuştur" denildi. DAHA ÖNCE 325 DERNEK KAPATILDI Bunlara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Terör örgütleri ile irtibatlı tüm yapı, grup, oluşum, kurum ve kuruluşlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadesi kullanıldı. Daha önce 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK ve 22 Kasım 2016 tarih ve 677 sayılı KHK’lar ile FETÖ bağlantılı bin 108, PKK/KCK bağlantılı 189, DHKP-C bağlantılı 20 ve DEAŞ bağlantılı 8 olmak üzere toplam bin 325 dernek kapatılmıştı.

94 derneğin faaliyetleri durduruldu!

31 Aralık 2016 Cumartesi 22:57

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
KUZEY MARMARA OTOYOLU İÇİN KOCAELİ BÖLGESİ KAMULAŞTIRILACAK PARSELLER KUZEY MARMARA OTOYOLU...
GEBZE'NİN SAHİBİ YOK MU? GEBZE'NİN SAHİBİ...
KAZA KAZA
Türkiye - İspanya (EURO 2016) Türkiye - İspanya...
Anahtar Kelimeler
94 Derneğin Faaliyetleri Durduruldu!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Jandarma ekiplerinin üzerine çığ düştü Jandarma ekiplerinin üzerine çığ düştü
Kocaeli'de mafya operasyonu: 52 gözaltı! Kocaeli'de mafya operasyonu: 52 gözaltı!
7 milyon değerinde akaryakıt ele geçirildi 7 milyon değerinde akaryakıt ele geçirildi
Kararsız kalınca bariyere çarptı Kararsız kalınca bariyere çarptı
Suriyeli ailenin otomobili cayır cayır yandı! Suriyeli ailenin otomobili cayır cayır yandı!
Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu Kocaeli'de Kaçak Akaryakıt Operasyonu
Yukarı Çık

banner188

Jandarma ekiplerinin üzerine çığ düştü
Kayak merkezi olan Kartepe'de üzerine çığ düşen araçlara yardım için bölgeye giden jandarma ekipleri,...

Haberi Oku