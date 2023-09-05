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Ağaçtan düştü, kalbine dal parçası saplandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşen ve kalbine dal parçası saplanan 69 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ağaçtan düştü, kalbine dal parçası saplandı

05 Eylül 2023 Salı 12:21

Olay, Körfez Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için ağaca çıkan Mustafa Uzunoğlu (69), dengesini kaybederek yere düştü. Kırılan dal parçası ise Uzunoğlu'nun kalbine saplandı. Sesi duyarak olay yerine giden Uzunoğlu'nun oğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Mustafa Uzunoğlu, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.





İHA
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