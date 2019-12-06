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ASAYİŞ:
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Karamürsel ilçesinde 50 yaşındaki bedensel engelli kişinin 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

06 Aralık 2019 Cuma 14:47

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Muktedir Çapur'u bıçaklayarak öldürdükleri, 160 lirası ve 6 paket sigarasını gasbettikleri iddiasıyla "kasten öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklu yargılanan Gürsel Kızıldağ (26) ve Burak Gülfidan (25) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıklar Gürsel Kızıldağ'ın "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Burak Gülfidan'ın ise "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Kızıldağ'ın avukatı, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkili hakkında lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Gülfidan'ın avukatı da mütalaayı kabul etmediğini ve önceki beyanlarını tekrar ettiğini aktararak, "Müvekkilim somut olayda diğer sanığın eylemine katıldığına, maktule cebir uyguladığına dair her hangi bir beyan ve delil yoktur. Bundan dolayı müvekkilim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Gürsel Kızıldağ, savunmasında, "Çok pişmanım. Maktulün yakınlarından özür diliyorum." dedi.

Burak Gülfidan ise yağma suçunu işlediği yönündeki suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Haksız bir ceza ile cezalandırılmak istemiyorum. Yağmada bulunsaydım Gürsel Kızıldağ'dan gasba konu para ve eşyalardan alırdım. Gürsel'in aklından geçenleri bilemezdim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gürsel Kızıldağ'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "yağma" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

Heyet, Burak Gülfidan'ı da "yağma" suçundan 10 yıl 10 ay hapse mahkum etti. 

- Olay

Kayacık Mahallesi Akasya Sokak'ta yaşayan 50 yaşındaki Muktedir Çapur, 17 Mart'ta, eve gelen anne ve babası tarafından, bıçaklanmış halde yerde yatarken görülmüş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, bedensel engelli Çapur'un hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince üzerinde maktule ait kanın bulunduğu elbiseyle gözaltına alınan şüpheliler Gürsel Kızıldağ ve Burak Gülfidan mahkemece tutuklanmıştı. 

Ekiplerin yaptığı soruşturmada, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumunda "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklu bulunan Kızıldağ'ın, 7 günlük izne çıktığı tespit edilmişti.

Maktul Çapur'un 30 yerinden bıçaklandığı, 160 lirasının ve 6 paket sigarasının gasbedildiği belirlenmişti.

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