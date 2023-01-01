Aile boyu dolandırıcı çıktılar

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri istihbari çalışmalar neticesinde "Kredinizz_kesin", "Kredinizz_garanti", "Kredici_fatmanur", "Senetleparam01", "Gözdedmrkrediniz" isimli Instagram hesapları üzerinden dolandırıcıların kredi reklamları ve internet sitesi linki yayınladıklarını tespit etti. Yapılan incelemelerde linke tıklayan mağdurların kimlik ve iletişim bilgilerini alan dolandırıcıların onları arayarak, kendilerini müşteri temsilcisi ve kredi danışmanı olarak tanıttığı, kısa vadede kredi vereceklerini söyleyip, danışmanlık hizmeti, dosya masrafı, işlem veya kredi tahsis ücreti gibi sebeplerle vatandaşları kandırdıkları belirlendi. Bu dolandırıcılık yöntemine inanan Antalya, Bursa, Giresun ve Balıkesir'de yaşayan 5 vatandaş, verilen IBAN numarasına toplam 14 bin TL yatırdı. Polis ekipleri, 25 Ağustos tarihinde Kocaeli’nde yaşayan E.D.'yi (52), kızı E.D.'yi (18), kardeşi A.D.’yi (47), yeğenleri S.D. (26) ile B.B.’yi (30), komşuları G.U. (27) ile O.A.’yı (26) ve İzmir’de yaşayan R.K.'yi (30) gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.D. (18), O.A. ile B.B. bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

"Dolandırıcılık işini yapacaktım ancak yapamadan yakalandım"

Sanıklar hakkında açılan davanın duruşması, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar E.D., A.D., S.D., R.K., G.U., tutuksuz sanıklar E.D. (18), O.A., B.B. ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişin savunma yapan A.D., "Instagram sayfasını yeğenim S.D.’den 500 TL karşılığında bu olay yaşanmadan birkaç gün önce aldım. Instagram sayfası üzerinden dolandırıcılık işini yapacaktım ancak yapamadan yakalandım. Instagram'ı satın aldıktan 3 gün sonra güvenlik güçlerince gözaltına alındım. Parayı ATM’den ben çektim ancak mağdurlarla telefon konuşmalarını ben yapmadım. O.A. bana kartı verdi, ben de parayı çekip ona verdim. Ben sadece para çekiyordum ama ne için çektiğimi bilmiyordum. Yengem mağdurların zararlarını giderdi, tahliyemi istiyorum" dedi.

"Instagram sayfalarını dolandırıcılık amacıyla satın aldık"

Instagram sayfalarını dolandırıcılık amacıyla satın aldıklarını söyleyen E.D. (52), "Dolandırıcılık yapacaktık ancak siber suçlar ekibi bizi yakaladı, yapamadık. 3-4 kişiyle dolandırmak amaçlı görüştüm ancak hesaba para yatıp yatmadığını bilmiyorum. Instagram sayfalarını kızım E.D.'nin yönettiği hususu doğru değildir. Kızımın olanlarla bir ilgisi yoktur" diye konuştu.

"Kredi verme bahanesiyle dolandırma işini yapacaktım"

Sanıklardan S.D. ise, "Instagram sayfasını bu olaydan önce V.A. isimli şahıstan satın aldım. Dolandırıcılık amacıyla birileriyle konuştum ancak yapamayınca 500 TL karşılığında sattım. İddianamede birçok Instagram hesabı ismi geçiyor ancak benim bildiğim sadece bir tane var, diğerlerinden haberdar değilim. Kredi verme bahanesiyle dolandırma işini yapacaktım. E.D. ile beraber dolandırıcılık işini yaptık ancak paranın kimin hesabına yattığını bilmiyorum" şeklinde konuştu.

"Şifreyi telefonumda saklamamı istedi"

Suçlamaları kabul etmeyen E.D. (18), "Babam E.D. bana bir şifre vererek kaybolmaması için telefonumda saklamamı istedi. Babamın bana şifreyi ne amaçla verdiği ve yaptığı faaliyetlerle alakalı bir bilgi sahibi değildim. O.A. ile telefonumda geçen konuşma bana ait değildir. Babam ara ara telefonumu kullandığı için o konuşmuş olabilir" ifadelerini kullandı.

"Adıma 20 telefon kartı, 3 kredi kartı çıkarttılar"

Olaydan habersiz olduğunu söyleyen G.U. ise, "R.K. ve O.A.'yı tanımam ancak diğerlerini benim komşum olmaları sebebiyle tanırım. A.D. kimliğimle 12 sim kartı, 3 de kredi kartı çıkarttı. Bankada imza atmak istemediğim için kavga ettik. Bu olaydan bir gün sonra ağabeyi beni alıp 8 daha telefon hattı çıkarttı. Bir gün sonra polisler gelip bana olanları anlattı. Bana yalvararak beni kandırdı ve kart çıkarttı. Bu hatların hiçbirini ben kullanmadım. Bu şahıslar benim arkadaşlarımı da dolandırdı. Ben normal bir vatandaşım" dedi. Avukatı da müvekkilinin akıl sağlığı problemi olduğunu, bu sebeple olayların farkına varmayarak kandırıldığını söyledi.

"Benim haram paraya ihtiyacım yok"

Suçsuz olduğunu ifade eden B.B., "Instagram hesabı üzerinden kimseyle iletişim kurmadım, kimseden para istemedim ve ATM'den de para çekmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Bana iftira attılar, olayla ilişkim yoktur. Benim haram paraya ihtiyacım yok, çocuğuma helal para yediririm. Yapılan telefon konuşmaları bana ait değildir" dedi.

"Daha önce dolandırıcılık işini yaptım ancak bıraktım"

Dolandırıcılık suçu sebebiyle daha önce tutuklandığını belirten O.A., "Ben bu işi daha önce yaptım ve hapishanede cezasını çektim. Hapisten çıktıktan sonra bu işe girişmedim. Üzerime oyun oynanmaktadır. Bu işi bir daha yapmamak için Instagram hesabını sattım" diye konuştu.

"Telefonuma program yükleyerek başkalarıyla konuşmuşlar"

Hesap bilgileri kullanılmasından dolayı ismi davada geçen R.K., "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. İzmir'de yaşıyorum. Kredi çekmek amacıyla A.T. ile görüşme yaptım. Telefondan konuştuğum kişi telefonuma uzaktan bağlantı yapan bir program yüklettirdi. Bu program telefonuma yüklendikten sonra bir tane mağdurla Whatsapp üzerinden konuşma gerçekleştirmişler. Yapılan bu konuşma kesinlikle bana ait değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.