Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi

Olay, Akse Mahallesi 528. Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahri Göksu (58), bir süredir oğlunun evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Kezban Göksu'nun yanına giderek tartışmaya başladı. Tartışmaya çiftin oğulları Salih Göksu (32) da dahil oldu. Öfkelenen Bahri Göksu, tabanca ile eşine ve oğluna ateş etti. Kezban Göksu olay yerinde hayatını kaybederken, Salih Göksu da ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan Bahri Göksu, evine giderek aynı tabanca ile intihar etti.





Hastanede tedavi altına alınan Salih Göksu, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Salih Göksu'nun bir yıllık evli olduğu da öğrenildi. Anne, baba ve oğulun cenazelerinin perşembe günü memleketleri Sinop'un Erfelek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.









İHA