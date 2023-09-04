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Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürülürken, polisler ise çevre güvenliği için akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışlarını kapattı.

Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

04 Eylül 2023 Pazartesi 12:04

Olay, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakıt deposunun çıkış vanasında ufak çaplı yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlamak amacıyla akaryakıt istasyonundaki giriş ve çıkışları kapattı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.







İHA
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