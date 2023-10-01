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Alacak verecek meselesinde kan aktı: Arkadaşını tabancayla vurdu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışmada bir kişi, arkadaşını tabancayla vurdu. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, zanlı ise polise teslim oldu.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: Arkadaşını tabancayla vurdu

01 Ekim 2023 Pazar 15:50

Olay, saat 11.00 sıralarında Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.S. ile arkadaşı M.T. arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.S., yanındaki tabancayı çıkartarak M.T.’ye ateş etti. Sol bacağından yaralanan M.T. yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen M.T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Öte yandan, olayın ardından polis ekiplerine teslim olan M.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



İHA
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