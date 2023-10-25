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Alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp devrildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bariyere çarpan alkollü sürücü idaresindeki otomobil devrildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil bariyere çarpıp devrildi

25 Ekim 2023 Çarşamba 10:46

Kaza, gece saatlerinde İbni Sina Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 AER 617 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyere çarpıp devrildi. Sürücü, yan yatan otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Yaralı sürücü, ambulanstaki tedavisinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazalı araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.









İHA
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