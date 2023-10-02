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Alt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle D-130 Kullar Köprüsü alt geçidini su bastı. Trafik polisleri kontrollü olarak araç geçişlerini sağladı.

Alt geçidi su bastı, polis kontrollü geçişleri sağladı

02 Ekim 2023 Pazartesi 11:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Kocaeli'de sağanak etkili oldu. Aniden bastıran ve kısa süren sağanak, Ovacık Mahallesi D-130 Kullar Köprüsü Alt Geçidinde su baskınına sebep oldu. Alt geçit adeta göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Alt geçidi kaplayan su sebebiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) ekipleri tarafından biriken suyun tahliye çalışmaları devam ediyor.





İHA
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