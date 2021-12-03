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Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır trafiği aksattı

Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Anadolu Otoyolu'nda devrilen tır trafiği aksattı

03 Aralık 2021 Cuma 13:08


Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde devrilen plastik hammadde yüklü tır ulaşımda aksamaya neden oldu.

Ankara istikametinde seyreden G.İ. idaresindeki 34 EGC 589 plakalı tır, İnönü Mahallesi geçişinde orta şeride devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.






AA
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