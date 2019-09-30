banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ANADOLU OTOYOLUN'DA ZİNCİRLEME KAZA

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ANADOLU OTOYOLUN'DA ZİNCİRLEME KAZA

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:53

 Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde tek şeritten ulaşım sağlanıyor

 Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara yönü Bekirdere Rampası mevkisinde 2 tır, bir otomobil ve bir çekici henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kaza sonra olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. 

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapandı, İstanbul yönünde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor. 















AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ecem'den kötü haber Ecem'den kötü haber
GEBZE'DE AKÜ HIRSIZI! GEBZE'DE AKÜ HIRSIZI!
Özel halk otobüslerinden çıkanlar şaşırttı Özel halk otobüslerinden çıkanlar şaşırttı
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu
GEBZE'DE KANLI OLAY GEBZE'DE KANLI OLAY
DARICA'DA CİNAYET DARICA'DA CİNAYET
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Ecem'den kötü haber
Kocaeli'de ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi Balcı'nın ölümüne...

Haberi Oku