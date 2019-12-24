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Apartmanda yangın

Kocaeli'de yangın çıkan apartmanda bir kişi dumandan etkilendi

Apartmanda yangın

24 Aralık 2019 Salı 09:21

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir apartmanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlı Mahallesi Hızal Sokak'ta 4 katlı apartmanın zemin katında Hasan Karacan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi. 

Kimsenin olmadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekibinin yarım saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Dumandan etkilenen binada oturan bir kişiye ambulansta müdahale edildi.



AA
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