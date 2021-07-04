İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler aramada, değerli taş olduğu değerlendirilen 51 obje ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 madeni para ele geçirdi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği adli işlem gerçekleştirildi. KOCAELİ (AA)
Araçta tarihi eser ele geçirildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler aramada, değerli taş olduğu değerlendirilen 51 obje ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 madeni para ele geçirdi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği adli işlem gerçekleştirildi. KOCAELİ (AA)