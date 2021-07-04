Araçta tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekipler aramada, değerli taş olduğu değerlendirilen 51 obje ile tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 madeni para ele geçirdi. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği adli işlem gerçekleştirildi. KOCAELİ (AA)



