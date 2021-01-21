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ASAYİŞ:
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Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

Emniyet Müdürlüğümüzce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında;

Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik Yapılan Çalışmalar

22 Ocak 2021 Cuma 09:54

                      

                                                                        22 Ocak 2021 

 Kasten Öldürme suçundan 25 Yıl Ağır Hapis cezası ile aranan B.H. (47) isimli şahıs, düzenlenen operasyon ile 21.01.2021 günü ilimiz Gölcük ilçesinde yakalanmıştır.  

Hükümlü şahıs, Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün sevk edildiği Adli Makamlarca tutuklanmıştır. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olarak, ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

                                                                    KOCAELİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

 

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